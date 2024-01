UNE DE PERDUE, DIX A TROUVER ESPACE DANIEL BALAVOINE Bizanos, samedi 6 avril 2024.

Sélection Printemps du Rire et gros succès au Festival d’Avignon; une comédie rythmée à l’écriture moderne« Excellentissime ! Quel bon moment ! Spectacle extraordinaire, les comédiens sont excellents nous avons rigolé pendant tout le spectacle… 1h15 de franche rigolade… Pas une pause dans le rire … Dans l’interaction avec le public, les deux comédiens sont à mourir de rire… A voir sans modération… Une très belle performance pour ces deux artistes… Que du bonheur !… Des comédiens au top, pros, complices, qui partagent avec le public… Du rire à n’ en plus finir ! Un moment exceptionnel… Génial… spectateursPsychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié depuis 15 ans avec Christelle. Ils ont deux beaux enfants et mènent une vie bien rangée…Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout son contraire ! Célibataire endurci, il collectionne les conquêtes sans vouloir s’attacher. Il vit au jour le jour, au gré de ses envies et de sa liberté.Un matin, une jeune femme laisse un message sur le répondeur de Marco. Quelques instants plus tard, Jean-Christophe débarque avec sa valise et une lettre…________________________________________• Accueil à partir de 20h pour théâtre à 21hAssiettes charcuteries et/ou fromages du menu à 9 €Tartinables « Miot » et dessert* du menu à 6 €* Réservation possible et conseillée via bizane@free.fr jusqu’au mardi avant la représentationNous préciser via bizane@free.fr, jusqu’au mardi avant le spectacle, si vous désirez être à une table et les noms de vos accompagnants.Boissons à prix «partenaires» au bar : Domaine du Cinquau, Ogeu, SarriatClôture des ventes V.I.P. Spectacle seul le mercredi soir avant la représentation PartenairesVille de Bizanos, ville de Pau, Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Domaine du Cinquau, Ogeu, Sarriat, La Rumeur restaurant traiteur, Camborde Architectes, Groupama, Maison Miot et Radio Voix du Béarn.VenirEspace Balavoine de Bizanos, 2 avenue de l’Europe (grand parking)

Tarif : 19.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-06 à 21:00

Réservez votre billet ici

ESPACE DANIEL BALAVOINE Av de l’Europe 64320 Bizanos 64