Une danse pour un combat Marseille 3e Arrondissement, 20 avril 2022

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-04-20 19:00:00 – 2022-04-21

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

UNE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE PAR LA JEUNESSE ENCADRÉE PAR BOUZIANE BOUTELDJA



Nous voulions crier nos corps en mouvement.

Que pour une fois ils se déplacent librement.

Ici pas besoin que l’écran nous valide.

Pas besoin d’un pass d’accès pour mettre un pied devant l’autre.

Pour éviter de faire demi-tour, tourner les talons, tourner en rond, chacun dans une case de ce tableau géant où nous prenons peu à peu la forme des chiffres.

Ici pas besoin de Visa ni de QR code pour prouver qu’on existe.

Avoir le droit d’aller où on veut, juste le temps d’une danse.



Ce spectacle a été créé par l’espace de création partagée Du bitume à la scène, un atelier du Théâtre La Cité encadré par le danseur et chorégraphe Bouziane Bouteldja – Cie Dans6T. Ce parcours chorégraphique permet depuis 2016 l’exploration avec les jeunes de certains styles de danses urbaines comme le krump ou le coupé-décalé et d’ouvrir à de nouveaux récits.



Distribution

• Direction Bouziane Bouteldja, assisté par Alison Benezech • Avec la participation des jeunes de la troupe Du Bitume à la Scène – Paï, Ibrahim, Eloïse, Marlow, Baba, Yang, Yona, Moinamina, Tissem, Zira, Eridola, Nour, Lili, Abdurahamane, Baïlo, Omar, Kemoko, Fabrice, Lassiné, Salomon, Issa, Marwa, Khaled • Photo © Laura Blanvillain



Crédits de production

Théâtre La Cité / Biennale des écritures du réel en coproduction avec la compagnie Dans6T. Projet soutenu au titre du contrat de ville – Aix-Marseille Métropole, Département des Bouches-du-Rhône et du dispositif Culture et Lien Social – DRAC PACA et Préfecture des Bouches-du-Rhône ; par la CAF13 et le programme de mécénat de la Caisse des dépôts et consignations. Partenariats : Collège Arthur Rimbaud, Lycée Saint-Exupéry (13015) Centre social les Musardises, PJJ, AAJT MECS Escale Saint-Charles.

https://www.theatrelacite.com/

