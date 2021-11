« Une cure de désinfox ! » MJC Albi, 1 décembre 2021, Albi.

« Une cure de désinfox ! »

du mercredi 1 décembre au samedi 11 décembre à MJC Albi

Le temps d’un après-midi, nous vous proposons de naviguer à travers 3 propositions qui permettront de cultiver / bousculer votre rapport aux médias et à l’information. -> 1 escape game monté à la MJC pour l’occasion, par Anaïs Dessain de Nomadic players autour de la Malédiction de Toutankhamon -> une découverte de « Des-infox » outil interactif et ludique développé par le réseau des MJC visant à développer des espaces d’échanges et d’expression autour des médias et de l’information -> un espace d’expression et d’échange auprès du collectif radio qui sera présent à cette occasion aux côtés de Radio Albigés ! Tarif aprèm « Des-Infox » : 5 € / jeune (13-25 ans) – inscription obligatoire (places limitées)

5 €

Le temps d’un après-midi, nous vous proposons de naviguer à travers 3 propositions qui permettront de cultiver / bousculer votre rapport aux médias et à l’information.

MJC Albi 13 rue de la République, 81000 albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T17:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T17:00:00