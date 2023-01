UNE CUILLÈRE POUR MAMIE Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

UNE CUILLÈRE POUR MAMIE Le Mans, 8 février 2023, Le Mans . UNE CUILLÈRE POUR MAMIE 38 Rue d’Eichthal Cabaret le Patis Le Mans Sarthe Cabaret le Patis 38 Rue d’Eichthal

2023-02-08 20:30:00 – 2023-02-08 22:00:00

Cabaret le Patis 38 Rue d’Eichthal

Le Mans

Sarthe Une salle à manger, les couteaux à droite et les fourchettes à gauche, les serviettes soigneu­sement pliées en forme de cygne dans les assiettes, le kir mûre dans les coupes… Comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois depuis 1997, la famille Bousin se rassemble autour d’un chaleureux repas. Mais ce soir-là, entre des toilettes défaillantes, quelques morceaux de Joséphine Baker et des non-dits familiaux, Bénédicte et Éric ont une grande nouvelle à annoncer. Comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois depuis 1997, la famille Bousin se rassemble autour d’un chaleureux repas. cabaretlepatis@orange.fr +33 2 43 87 75 72 https://cabaretlepatis.fr/programmation/une-cuillere-pour-mamie Cabaret le Patis 38 Rue d’Eichthal Le Mans

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe Cabaret le Patis 38 Rue d'Eichthal Ville Le Mans lieuville Cabaret le Patis 38 Rue d'Eichthal Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

UNE CUILLÈRE POUR MAMIE Le Mans 2023-02-08 was last modified: by UNE CUILLÈRE POUR MAMIE Le Mans Le Mans 8 février 2023 38 Rue d'Eichthal Cabaret le Patis Le Mans Sarthe le mans sarthe

Le Mans Sarthe