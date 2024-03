UNE CUILLERE POUR MAMIE CABARET LE PATIS Le Mans, mercredi 13 mars 2024.

Une salle à manger, les couteaux à droite et les fourchettes à gauche, les serviettes soigneusement pliées en forme de cygne dans les assiettes, le kir mûr dans les coupes…Comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois depuis 1997, la famille Bousin se rassemble autour d’un chaleureux repas. Mais ce soir-là, entre des toilettes défaillantes, quelques morceaux de Joséphine Baker et des non-dits familiaux, Bénédicte et Eric ont une grande nouvelle à annoncer.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

CABARET LE PATIS 38/40 RUE D’EICHTHAL 72000 Le Mans 72