Podcast et échange Avec les membres de la crèche du Chat Perché et Jean-Emmanuel Rosnet, artiste sonore. Venez découvrir une crèche pas comme les autres en écoutant les Podcasts du Chat perché, documentaires sonores réalisés par Jean-Emmanuel Rosnet. Vous y apprendrez comment cette crèche parentale, créée en 1983 dans le quartier des Buers à l’initiative de parents, s’est progressivement professionnalisée pour défendre aujourd’hui des valeurs de coéducation, d’écologie et d’engagement social. Quelle implication pour les parents ? Pourquoi faire le choix de couches lavables en collectivité ? Comment la coéducation entre professionnels et parents se construit ? Pour vous permettre de participer à la séance d’écoute en toute sérénité, la crèche propose simultanément un accueil de vos enfants (45 minutes). L’écoute collective de deux épisodes du podcast sera suivie d’une rencontre avec l’équipe de la crèche et Jean-Emmanuel Rosnet. Durée 1h30 / Tout public Réservation en ligne Venez découvrir une crèche pas comme les autres en écoutant les Podcasts du Chat perché, documentaires sonores réalisés par Jean-Emmanuel Rosnet. Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

2022-06-18T16:00:00 2022-06-18T17:30:00

