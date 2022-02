Une création sonore et musicale pour les tout-petits Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d’animation Lalande, le vendredi 8 avril à 17:00

Spectacle jeune public ———————- **Sortie de résidence** **Cie Minuscule** **Dans le cadre du festival _Mes Poissons d’avril_** Créée en 2019, la Compagnie Minuscule a pour objet la création de spectacles intimistes et transportables à destination du jeune public. Elle axe ses créations autour de la narration et de la musique (compositions originales), et en particulier autour de la voix sous toutes ses formes. L’artiste Lily Westphal projette un spectacle spécifiquement dédié au tout-jeune public (1-5 ans) : une petite bulle sonore et poétique, une histoire mise en scène où le tout-petit pourra laisser aller son imaginaire et rêver en musique.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

2022-04-08T17:00:00 2022-04-08T18:30:00

