Une courte affaire de style Le Diapason – Université de Rennes Rennes, jeudi 21 mars 2024.

Plongez au cœur de l’effervescence théâtrale avec l’association étudiante « Ils Gèrent Rien sur Scène » de Rennes Jeudi 21 mars, 20h00 1

https://diapason.univ-rennes.fr/

Du 2024-03-21 20:00 au 2024-03-21 22:00.

Une courte affaire de style

Composée de sept membres dévoués, cette association dynamique s’est engagée dans une mission des plus nobles : démocratiser l’art théâtral auprès des étudiants de Rennes. Au-delà de la simple représentation, « Ils Gèrent Rien Sur Scène » aspire à créer un pont entre les différentes sphères de la vie étudiante, en offrant un espace d’expression et de découverte pour tous.

Pour les membres de cette association leur mission est simple : conjuguer leurs compétences et leurs personnalités pour donner vie à des expériences théâtrales accessibles à tous. Petits et grands sont conviés à découvrir cette association de haut vol !

Jeudi 21 mars à 20h

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien