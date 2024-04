Une cour, une rencontre Hunspach, samedi 27 juillet 2024.

Une cour, une rencontre Hunspach Bas-Rhin

Afin de découvrir Hunspach, l’un des « Plus Beaux Village de France » et le Village Préféré des Français 2020 sous un angle différent, l’Association d’Histoire de Hunspach vous invite à vous balader dans les rues du village et à entrer dans les cours des corps de ferme pour les écouter vous narrer l’histoire du village, ses coutumes, ses traditions et ses caractéristiques.

– Récits historiques

– Démonstration de confection du S’Machelskappel (bonnet en laine tricoté) typique de l’Outre-Forêt

– Explications sur la maison à colombages (construction, matériaux, …)

– Explications sur les corps de ferme et la vie d’antan

– Contes

Annulée en cas de mauvais temps. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 20:00:00

fin : 2024-07-27

74 rue Principale

Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est assohistoire.hunspach@gmail.com

