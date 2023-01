Une cour, une rencontre Hunspach Hunspach Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Hunspach

Une cour, une rencontre Hunspach, 22 juillet 2023, Hunspach

2023-07-22 19:00:00 – 2023-07-22 20:30:00

Bas-Rhin Afin de découvrir Hunspach, l’un des « Plus Beaux Village de France » et le Village Préféré des Français 2020 sous un angle différent, l’Association d’Histoire de Hunspach vous invite à vous balader dans les rues du village et à entrer dans les cours des corps de ferme pour les écouter vous narrer l’histoire du village, ses coutumes, ses traditions et ses caractéristiques. – Récits historiques – Démonstration de confection du S’Machelskappel (bonnet en laine tricoté) typique de l’Outre-Forêt – Explications sur la maison à colombages (construction, matériaux, …) – Explications sur les corps de ferme et la vie d’antan – Contes Petite collation. Annulée en cas de mauvais temps. L’Association d’Histoire de Hunspach vous invite à vous balader dans les rues du village et à entrer dans les cours des corps de ferme pour les écouter vous narrer l’histoire du village, ses coutumes, ses traditions et ses caractéristiques. +33 6 12 19 18 69 Hunspach

