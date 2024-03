Une conférence d’Henry de Groeve sur les peintres primitifs flamands Figeac, mardi 5 mars 2024.

Les peintres flamands du XVe siècle actifs dans les Pays-Bas appartiennent à ce que l’on appelle aussi la Renaissance nordique qui s’est développée dans un contexte économique florissant. Ces artistes, contemporains du Quattrocento italien, qui accordent une grande importance aux effets de perspective et aux détails, offrent une peinture réaliste, non dénuée de symbolique. Bien qu’on les appelle primitifs, leurs innovations sont nombreuses et célèbres, et grâce à leur maîtrise exceptionnelle de la peinture à l’huile, ils ont contribué de façon absolument déterminante à l’essor de la peinture européenne.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 18:00:00

fin : 2024-03-05

salle Roger Laval ancien CES

Figeac 46100 Lot Occitanie

