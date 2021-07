Une colo et du Sport, l’aventure de l’été! Renforcement scolaire et Sport Camping de Cognac, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Cognac.

Une colo et du Sport, l’aventure de l’été! Renforcement scolaire et Sport

du dimanche 25 juillet au samedi 31 juillet à Camping de Cognac

Vous avez besoin, suite au contexte actuel, de revoir des chapitres trop peu approfondis en classe ? Ou vous souhaitez simplement vous renforcer dans une matière ? En même temps, découvrir des sports, des nouvelles façons de pratiquer ou simplement s’éclater avec ses (nouveaux) amis, tels sont les objectifs du parcours Renforcement scolaire et Sport. Edusport mets à votre disposition un professeur (suivant le niveau de l’enfant) chaque matin pour aborder des leçons dans les matières principales telles que les Mathématiques, la Cultures Générale ou l’Anglais. Entre le renforcement des bases et la revue des leçons passées un peu vite, à vous de choisir ! Ceci pouvant être complété avec des ateliers pour apprendre à mieux apprendre… toujours utile ! Des professeurs d’EPS expérimentés et dynamiques sont là pour faire découvrir des sports et des pratiques, tout en s’amusant et dans la bonne humeur ! La ville de Cognac et ses nombreuses installations sportives de qualité nous offre la possibilité de pratiquer le kayak, le volley, le trampoline, le badminton, le handball, la lutte, le tennis, l’athlétisme et bien d’autres encore… dans d’excellentes conditions. Chaque temps d’approfondissement scolaire ou de sport sera l’occasion de faire parler son envie de jouer, de découvrir, de progresser, de s’amuser ! Dans un savant mélange de plaisir et d’ambition, le parcours Renforcement scolaire et Sport s’inscrit dans le projet pédagogique Edusport : vie en groupe, autonomie, et vivre les valeurs du sport en s’amusant et en vivant une expérience géniale !

1 enfant 1 semaine 545 € , semaines supplémentaires515 €; 2 enfants et plus 1 semaine 515 €; semaines supplémentaires 495 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Camping de Cognac Bd Chatenay 16100 Cognac Cognac Cité de la Chaudronne charentes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T13:30:00 2021-07-25T23:00:00;2021-07-26T07:30:00 2021-07-26T23:00:00;2021-07-27T07:30:00 2021-07-27T23:00:00;2021-07-28T07:30:00 2021-07-28T23:00:00;2021-07-29T07:30:00 2021-07-29T23:00:00;2021-07-30T07:30:00 2021-07-30T23:00:00;2021-07-31T07:30:00 2021-07-31T14:30:00