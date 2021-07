UNE COLLOCATION AVEC LES OISEAUX… LA LAROMOBILE, UN ATELIER ITINERANT GRATUIT Frontignan, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Frontignan.

UNE COLLOCATION AVEC LES OISEAUX… LA LAROMOBILE, UN ATELIER ITINERANT GRATUIT 2021-07-28 15:00:00 – 2021-07-28 18:00:00

Frontignan Hérault

Echasses, gravelots, sternes… tout comme les promeneurs, ils ont investi le littoral aux beaux jours. Observons ces magnifiques paysages qui façonnent nos territoires et découvrons les oiseaux et autres espèces qui y habitent. Et apprenons à cohabiter avec eux sur ces plages sauvages…!

Dans le cadre de Cap sur les Lagunes, en partenariat avec le SYBLE. Gratuit sans inscription. De 15h à 18h.

Echasses, gravelots, sternes… tout comme les promeneurs, ils ont investi le littoral aux beaux jours. Observons ces magnifiques paysages qui façonnent nos territoires et découvrons les oiseaux et autres espèces qui y habitent. Et apprenons à cohabiter avec eux sur ces plages sauvages…!

Dans le cadre de Cap sur les Lagunes, en partenariat avec le SYBLE. Gratuit sans inscription. De 15h à 18h.

Echasses, gravelots, sternes… tout comme les promeneurs, ils ont investi le littoral aux beaux jours. Observons ces magnifiques paysages qui façonnent nos territoires et découvrons les oiseaux et autres espèces qui y habitent. Et apprenons à cohabiter avec eux sur ces plages sauvages…!

Dans le cadre de Cap sur les Lagunes, en partenariat avec le SYBLE. Gratuit sans inscription. De 15h à 18h.

dernière mise à jour : 2021-05-29 par