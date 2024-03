Une collection d’instruments et d’œuvres d’art Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) Paris, samedi 18 mai 2024.

Une collection d’instruments et d’œuvres d’art Le Musée de la musique rassemble au sein de la Philharmonie de Paris une collection de près de 9000 instruments et objets d’art dont 1 000 sont exposés. La collection relate l’histoire de la musique … Samedi 18 mai, 19h30 Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) entrée libre

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Le Musée de la musique rassemble au sein de la Philharmonie de Paris une collection de près de 9000 instruments et objets d’art dont 1 000 sont exposés. La collection relate l’histoire de la musique de la fin du XVIe siècle à nos jours et donne un aperçu des principales cultures musicales à travers le monde.

Dans les salles du Musée, se côtoient des instruments rares et insolites tels que la guitare tortue, le charango, l’orgue à bouche, l’octobasse, le violon électrique…

Certains instruments ont appartenu à des personnalités telles que Frédéric Chopin, Franz Liszt, Django Reinhardt, Frank Zappa ou Pierre Henry.

Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) 221 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Musée de la musique © Nora-Houguenade – Philharmonie de Paris