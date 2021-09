Locoal-Mendon Skol Manné an Angl Locoal-Mendon, Morbihan Une collection de cornemuses et de hautbois en Bretagne Skol Manné an Angl Locoal-Mendon Catégories d’évènement: Locoal-Mendon

Morbihan

Une collection de cornemuses et de hautbois en Bretagne Skol Manné an Angl, 18 septembre 2021, Locoal-Mendon. Une collection de cornemuses et de hautbois en Bretagne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Skol Manné an Angl Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire.

Une exposition et des animations autour de la collection de cornemuses et de hautbois du monde se tiendront dans les locaux de L’association Dasson an Awel. Skol Manné an Angl 31 rue Georges Cadoudal 56550 Locoal-Mendon Locoal-Mendon Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

