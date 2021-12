Saint-Germain-en-Laye Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Une « collaboration fraternelle » en sciences humaines : la correspondance d’Henri Hubert et Marcel Mauss (1897-1927) Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

**Au sein de l’ancienne bibliothèque du Conservateur, actuellement bureau de la Direction du musée d’Archéologie nationale, découvrez la correspondance entre deux grandes figures des sciences humaines.** En sciences humaines, **Marcel Mauss, “**père de l’anthropologie française” demeure bien connu tandis qu’**Henri Hubert** (archéologue et sociologue) est tombé dans l’oubli. La publication de leur correspondance, échangée pendant trois décennies, montre à quel point ils étaient complémentaires, cultivant une relation de « collaboration fraternelle » traversée par les grands évènements de l’époque : l’Affaire Dreyfus, les rapports entre science et politique, la Guerre de 1914-1918 et la reconstruction de la sociologie par la suite. La présentation du volume s’appuiera sur la lecture d’extraits qui offriront quelques perspectives sur une vie partagée entre amitié et science. Lecture d’extraits, échanges et vente-dédicace par les auteurs de l’ouvrage “_Correspondance (1897-1927)_” : Rafael Faraco Benthien, professeur adjoint d’ histoire à l’Universidade Federal do Paraná (Brésil), Christophe Labaune, archiviste au Collège de France et Christine Lorre, conservatrice en chef, chargée de l’archéologie comparée au musée d’Archéologie nationale.

Dans la limite des places disponibles (15 participants).

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:00:00

