du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint Eutrope

Les Balthasattes vous invite tous à fêter les 230 ans de Charlotte-Anne, qui dans son clocher a rythmée la vie de notre village pendant tant d’années.

Entrée libre

Bénite en 1791, elle rythme encore la vie du village. Église Saint Eutrope 4 rue de Pont-sur-Yonne 89140 Villeperrot Villeperrot Yonne

