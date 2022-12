Une Cigale en Hiver Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, 8 janvier 2023, Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue OT Villefranche-Najac .

Une Cigale en Hiver

2023-01-08 – 2023-01-08

EUR L’élément central du décor se trouve être le Chêne de la fable qui recueillera la parole de chacun des personnages au fil de l’histoire et ces personnages sont représentés par des marionnettes portées à vue.

Lorsque l’hiver arrive, Cigale aurait dû quitter bien avant, ce lieu où il fait si froid. Elle n’a plus rien à manger, sa maison trop fragile est réduite en miettes lorsque la neige s’abat sur elle. Là voilà contrainte à demander l’aide de son très riche voisin Fourmi. Face au refus de celui-ci, elle part et pour se réchauffer elle se met à danser. Son chant est triste « j’ai tout perdu, ma maison, ma musique, ma voix. J’ai toujours chanté, je n’ai connu que la joie, mais aujourd’hui, je ne suis plus la joie, le vent l’a emportée. Est-ce qu’elle reviendra ? »

Ce spectacle unit les 4 fables pour n’en faire qu’une seule et même histoire théâtralisée, portée par des marionnettes. Elles sont transposées à notre société moderne, ainsi Fourmi de la fable devient un riche et redoutable personnage, Cigogne utilise un téléphone mobile afin de communiquer avec Renard.

L’auteur souhaite questionner, à travers l’histoire de Cigale, la place de l’artiste dans la société contemporaine. Et plus largement interroger le monde dans lequel nous vivons et plus particulièrement les liens que nous tissons les uns avec les autres.

Distribution :

Ecriture, adaptation et scénographie : Anne-Laure Vergnes

Mise en scène : Jean-Michel Sautrez

Interprétation : Anne-Laure Vergnes, Aline Parmenon

Musiques : Olafur Arnalds, Guillaume Poncelet, Moly Johnson (morceaux choisis)

Création lumière : Jean-Michel Lautrez et Jeanne Mauger

Création costume : Claudie Luxey

Site Internet : http://desgestesetdesformes.com

« Une cigale en Hiver » est une adaptation moderne et poétique de quatre fables de La Fontaine : « La Cigale et la Fourmi », « le Corbeau et le Renard », « le Chêne et le Roseau », « le Renard et la Cigogne ». – Cie Des Gestes et Des Formes

