Une chouette soirée aux Marais de Sacy ! Saint-Martin-Longueau, lundi 4 mars 2024.

Une chouette soirée aux Marais de Sacy ! Saint-Martin-Longueau Oise

Équipés de lampes frontales et de vos oreilles aiguisées, venez découvrir le monde des emplumés nocturnes des Marais de Sacy. Après un diaporama en salle et une petite activité scientifique, nous irons dénicher quelques espèces fascinantes… A vivre en famille !

Accompagné par un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des bottes et une lampe.

Places limitées

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 18:30:00

fin : 2024-03-04 21:30:00

Rue du Lavoir

Saint-Martin-Longueau 60700 Oise Hauts-de-France tourisme@oise-halatte.fr

