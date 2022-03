Une chouette petite vallée Changé Changé Catégories d’évènement: Changé

Une chouette petite vallée

Changé, le dimanche 15 mai

Changé, le dimanche 15 mai à 09:00

Aux portes de la ville, découvrez un site préservé où la biodiversité peut s’épanouir. Entre coteaux et prairies naturelles, ruisseau et zone humide, un magnifique paysage vallonné s’offre à vous, véritable bain de nature. 4 km aller-retour

Inscription auprès du Centre d’Initiation à la Nature – 02 53 74 11 50

Changé Sarthe

2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T12:00:00

