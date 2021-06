Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Une chimie lumineuse Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du dimanche 27 juin au jeudi 15 juillet à Cité des Sciences et de l’Industrie

Accessible à partir de 9 ans. Matière et lumière sont liées. La matière peut absorber ou émettre de la lumière et la lumière peut quant à elle nous renseigner sur la matière. Retour sur ces interactions à travers différents phénomènes : chimiluminescence, fluorescence, phosphorescence, émission atomique… **Batiment**: – Salle 1 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Chimie **Activités**: Exposés 9 ans et + Venez découvrir la chimie qui se cache dans la lumière. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2021-06-27T13:00:00 2021-06-27T14:00:00;2021-06-27T13:00:00 2021-06-27T14:00:00;2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-04T11:40:00 2021-07-04T12:40:00;2021-07-04T11:40:00 2021-07-04T12:40:00;2021-07-06T15:40:00 2021-07-06T16:40:00;2021-07-06T15:40:00 2021-07-06T16:40:00;2021-07-08T14:20:00 2021-07-08T15:20:00;2021-07-08T14:20:00 2021-07-08T15:20:00;2021-07-09T14:20:00 2021-07-09T15:20:00;2021-07-09T14:20:00 2021-07-09T15:20:00;2021-07-13T15:40:00 2021-07-13T16:40:00;2021-07-13T15:40:00 2021-07-13T16:40:00;2021-07-15T11:40:00 2021-07-15T12:40:00;2021-07-15T11:40:00 2021-07-15T12:40:00

Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris