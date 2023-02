Une chasse aux oeufs de dinosaure / Grand jeu Cœur de Causse Cœur de Causse Catégories d’Évènement: Cœur de Causse

Lot

10 avril 2023, Cœur de Causse

2023-04-10 09:30:00 – 2023-04-10 12:30:00

Lot Cœur de Causse Pour Pâques, plongez au coeur du Jurassique, à l’époque où le Quercy ressemblait à un lagon. L’époque où se sont formés

les calcaires du causse et celle des animaux qui ont laissé des empreintes sur la Plage aux Ptérosaures à Crayssac.

Knolla, un dinosaure sauropode tout juste sorti de sa coquille, cherche un endroit aussi chaud et confortable que son oeuf. Suivez les pistes et découvrez d’autres animaux qui ont vécu à cette époque. Inscription >> billetweb.fr/causseries

En partenariat avec la médiathèque intercommunale de Labastide-Murat et le Fablab de St-Céré (Quart-Lieu

Cauvaldor) © Jaroslav Moravcik

Cœur de Causse

