Une chasse aux déchets : ramassage de déchets au Domaine de Certes Audenge, 5 mars 2022, Audenge.

2022-03-05 – 2022-03-05

Audenge Gironde

EUR Le Département, en qualité de gestionnaire du Domaine de Certes et Graveyron, prévoit une opération de nettoyage grand public du site le 5 mars à partir de 14H. Il s’agit de collecter les déchets maritimes amassés le long de la digue au cours de la période hivernale, notamment les micro-plastiques qui ne peuvent être ramassés que manuellement.

Cette opération sera menée en collaboration avec les communes d’Audenge et Lanton, avec le soutien de l’association « The Seacleaners « . Les usagers du site et la population locale souhaitant participer à cette action sont invités à se présenter munis de gants et de bottes à l’un des trois stands situés au Port d’Audenge, au bout de la rue de Graveyron à Audenge et aux abords du Bassin de Baignade à Lanton. Les consignes de tri et de ramassage seront données le jour-même.

Un rafraichissement sera proposé à 17H à l’accueil du Domaine.

+33 5 56 82 71 79

Département de la Gironde

Audenge

