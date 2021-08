Bar-sur-Seine Chapelle Notre-Dame du Chêne Aube, Bar-sur-Seine Une chapelle néo-gothique aux racines anciennes Chapelle Notre-Dame du Chêne Bar-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

### Grâce à une visite guidée, découvrez l’histoire de la construction de la chapelle et les histoires mystérieuses qui relient la Vierge à son chêne… En 1153, saint Bernard serait venu prier au pied du chêne. On rapporte que dans le bois appelé « Garenne des Comtes », un jeune pâtre aurait trouvé une statuette de la Vierge dans la cavité d’un chêne. Plusieurs fois rapportée par le berger en sa chaumière, puis placée à l’église de Bar-sur Seine… elle revient à son chêne.

Gratuit. Entrée libre.

