Une chapelle de campagne, la chapelle de Tournin

Pommier-de-Beaurepaire Isère Pommier-de-Beaurepaire Datée du XVIe siècle mais déjà citée en 969, la chapelle de Tournin est le plus ancien témoin du passé du village. Elle a révélé au cours de sa restauration entre 2001 et 2004 des décors peints et un lavabo liturgique dans son abside. mediatheque.pommier-de-beaurepaire@reseau-ecume.fr +33 4 74 58 62 63 https://www.reseau-ecume.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

