Une chambre pour deux, 5 mai 2022, .

Une chambre pour deux

2022-05-05 20:30:00 – 2022-05-07

Jean, un représentant commercial est en congrès sur Paris, il termine sa journée et rentre se coucher dans sa chambre d’hôtel. Il prépare sa conférence du lendemain qui est de la plus haute importance pour lui puisque c’est probablement « le tournant » de sa carrière. Mais voilà que sa soirée ne va pas se passer exactement comme il l’avait prévue, puisque ce soir là, le stagiaire de la réception de l’hôtel a commis l’irréparable erreur de donner le même numéro de chambre à une autre personne. Celle-ci, Marie, la vingtaine a tendanceà être très, voire même trop, attachante et pour tout dire, envahissante. L ‘hôtel étant plein, ils n’ont pas d’autre possibilité que de “passer la nuit ensemble”! Que peut-il se passer quand deux personnalités complètement opposées se rencontrent, quand une jeune fille pleine de vie et d’entrain dévergonde un « ptit pépère » ? Chacun tente à tour de rôle d’imposer sa manière d’entrevoir la soirée. On imagine alors très bien comment une nuit ordinaire peut finir en cauchemar. Cela ne sera bien évidemment pas sans conséquence



Mise en scène Caroline Steinberg

Avec Bruno Gallisa,Caroline Steinberg

Une comédie de Caroline Steinber, l’auteur de “Sexfriends” et “Je t’aime sur ordonnance”, à la Comédie d’Aix

