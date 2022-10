» Une chambre avec vue « . Une exposition pensée pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes CASP Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre du 25 novembre 2022, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le CASP propose l’exposition « Une chambre avec vue », un reportage photographique signée Séverine Sajous. Dans le cadre du 25 novembre 2022, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le CASP propose l’exposition « Une chambre avec vue », un reportage photographique signée Séverine Sajous. Niché entre les très chic Galeries Lafayette et l’Opéra Garnier, en plein coeur du cossu 9e arrondissement de Paris, un ancien hôtel de luxe cinq étoiles (le W), qui n’a jamais rouvert depuis le premier confinement, a été transformé de façon temporaire jusqu’en juillet 2022 en un centre d’accueil d’urgence pour 137 femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales. Plus qu’un centre d’hébergement d’urgence, le centre « L » se veut être un espace de répit. Comme une bulle hors du temps pour permettre aux femmes de souffler, quelques mois durant. Et dans cette lente reconstruction, le confort a son importance. Les chambres, pour majorité individuelles, sont spacieuses, lumineuses, et équipées de lits king size moelleux – l’un des vestiges laissés par feu l’hôtel de luxe-. “Une chambre avec vue” documente d’une part ce projet qui a vu le jour dans le sillage de la crise sanitaire, et celle du tourisme. D’autre part se pose la question de l’après pour ces résidentes. Sur quelle vue donneront leur prochaine chambre ? CASP 20 rue Santerre 75012 Paris Contact : 0750843026 merve.kayadibi@casp.asso.fr

