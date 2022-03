Une chambre à soi de Virginia Woolf et autres récits Théâtre Le Colombier Magnanville, 19 mars 2022, Magnanville.

Théâtre Le Colombier Magnanville, le samedi 19 mars à 20:00

Une rencontre entre une communauté de personnes et les mots de Virginia Woolf Elles et Ils ont entre 16 et 76 ans, nous les avons rencontrés et interviewés à Magnanville, chez eux ou dans un lieu de leur choix : un salon, un jardin, la maison de l’enfance, les bureaux du théâtre. Ils nous ont permis par leurs récits d’avoir accès à leur Chambre à eux, et ont donné un corps, un écho, à tout ce qui se lève dans le texte de Virginia Woolf. De l’empêchement à l’acte, de la transmission à l’éducation, du dépassement à la liberté un paysage humain apparaît, une cartographie du présent, et les mots de Virginia, comme murmurés depuis un temps lointain nous rappellent combien il est essentiel d’inventer sa vie, de se tenir proche de ses rêves, de ne trahir aucun idéal intime et nécessaire de résister Avec, Maxence BOUNOUAR, Laureen CHAMPAGNE-AUBRY, Valentin GODEMENT, Edouard LEFORT, Serge LOESER, Marie Claude MALHAPPE, Christine POUQUET, Cécile LAFFON et Magali MONTOYA Une proposition du Solstice d’Hiver, conception et réalisation Magali Montoya, Cécile Laffon avec la complicité de toutes et tous

Le Solstice d’Hiver Magali Montoya

