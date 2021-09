Tupigny L'Antre 2 Aisne, Tupigny “Une certaine tendance du cinéma documentaire” (Verdier) par Jean-Louis Comolli L’Antre 2 Tupigny Catégories d’évènement: Aisne

Jean-Louis Comolli a écrit cet ouvrage dans l’été qui a suivi le premier confinement de la pandémie, dont il nous dira aussi comment elle a mis le cinéma à l’arrêt. Il y fait le point sur l’état actuel du cinéma documentaire, qui « se voulait le fruit d’un artisanat furieux, à l’écart du marché ». « De cette liberté des formes, les télévisions, principaux financeurs, ne veulent plus. (…) Une certaine tendance au conformisme s’impose. Il faudrait à la fois se conformer et donner le change en passant pour « neuf ». Dans les années ‘80, j’ai renoncé au cinéma « de fiction » et lui ai préféré le documentaire pour sa liberté. C’est en documentaire que la parole filmée prend force et beauté, que les corps filmés, quels qu’ils soient, acquièrent une dignité – celle dont les serviteurs du marché se moquent ».

