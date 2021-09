Meyrin Forum Meyrin Meyrin Une Cérémonie Forum Meyrin Meyrin Catégorie d’évènement: Meyrin

Une Cérémonie Forum Meyrin, 3 mars 2022, Meyrin. Une Cérémonie

du jeudi 3 mars 2022 au vendredi 4 mars 2022 à Forum Meyrin

La joyeuse troupe du Raoul Collectif a le plaisir de vous convier à une cérémonie. Que fête-t-on? Peu importe. L’essentiel est d’être ensemble. Il y aura des toasts, Hamlet, Don Quichotte, un ptérodactyle, du jazz et du Brel. On s’y révoltera comme des fous et on rira! Venez comme vous êtes.

CHF 30.- / CHF 25.- / CHF 15.-

Le Raoul collectif Forum Meyrin Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Meyrin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:30:00 2022-03-03T22:00:00;2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Meyrin Autres Lieu Forum Meyrin Adresse Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Ville Meyrin lieuville Forum Meyrin Meyrin