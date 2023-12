Une célébration de la fraternité pour dépasser les notions de handicap et de normalité Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 25 janvier 2024 19:00, Paris.

Du jeudi 25 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. payant

De 10€ à 15€

En un jeu de regards croisés, sur soi et sur l’autre, Luis et Jules Sagot célèbrent leur fraternité. Ce dialogue met en scène leurs sensibilités propres et une intelligence commune, pour dépasser les notions de handicap et de normalité.

Au milieu de blocs de béton posés sur scène – vestige ou architecture en train de se faire – les frères Sagot s’adressent directement au public, en un double récit qui témoigne de leur amour fraternel et de leurs différences. Jules est né en Normandie, il est comédien. Luis est né au Mexique et gagne sa vie en faisant la cuisine. Il a une reconnaissance de handicap mental qu’il définit simplement comme un « autre rapport à la vitesse ». Lui veut un spectacle joyeux et drôle quand Jules préfèrerait évoquer l’enfance difficile de son frère et la haine que lui inspire la façon dont sa différence est perçue.

C’est dans cette tension que se déploie leur spectacle, questionnement sur le rapport au théâtre et à la représentation : que veut-on raconter de nous-mêmes et de l’autre ? Et comment ? Luis est dans un rapport candide et immédiat à la représentation, tandis que Jules, artiste résident au CENTQUATRE-PARIS avec son collectif Les Bâtards Dorés, compose avec un langage théâtral développé au fil des ans. Les frères Sagot célèbre ces différences en une déclaration d’amour à l’autre.

Les Singulier·es 2024

Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS !

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Jules Sagot