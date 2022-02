Une carrière au temps des Gallo-Romains La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse Catégories d’évènement: La Roche-Vineuse

La Roche-Vineuse Saône-et-Loire La Roche-Vineuse 4 4 EUR Venez découvrir comment cette carrière de calcaire a été exploitée par les Gallo-romains et les Mérovingiens : la formation de la roche, les techniques d’extraction, les outils selon les époques, les traces sur les fronts de taille, la destination de la pierre (sarcophages, construction, …).

Lors de la visite guidée, la reconstitution d’une tuilerie gallo-romaine vous sera présentée.

Le sentier découverte vous permet d’explorer le site naturel des carrières de La Lie : la forêt, la mare, la pelouse calcaire.

http://www.les-carrieres-de-la-lie.com/

