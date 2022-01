Une calculatrice à la mer lycée voltaire al waab, 7 mars 2022, Doha.

Une calculatrice à la mer

du lundi 7 mars au dimanche 20 mars à lycée voltaire al waab

Professeur des écoles en CM2, permettez-moi de partager avec vous un projet autour des mathématiques, mais pas que…: « Une calculatrice à la mer, maths sans problème » Il s’agit de résoudre une suite de situations de recherche mathématiques à difficulté croissante avec possibilité d’ utiliser la calculatrice. Les énoncés seront écrits par des élèves de CM2 qui, à travers leurs énoncés, vont nous faire découvrir leur pays « francophone », région, culture… « autour du Danube » cette année … Le projet voyage d’année en année. Comme les années précédentes, pour créer un peu de suspense, la destination finale ne sera découverte par les élèves que le jour de l’épreuve, avec présentation du lexique imagé, de cartes, photos des élèves… Vous l’aurez compris, l’idée est aussi d’organiser une rencontre, de donner envie « à l’autre » de découvrir un ailleurs, que très souvent, on ne soupçonne même pas. Date: Courant Mars 2022 Durée: 30 à 45 minutes Classes concernées : CE2/CM1/CM2/6è **Edition 2020** : 10 pays, 11 écoles, 41 classes, 800 élèves **Edition 2021**: 27 pays, 34 écoles, 115 classes ,2300 élèves. **Edition 2022**: au 28/01…déjà 130 classes inscrites (2500 élèves) et ce,dans 34 « pays » du monde: France (dont la Martinique, Mayotte, Ile de la Réunion ), Belgique, Luxembourg, Pays-bas, Espagne, Angleterre, Danemark,Suède, Croatie, Géorgie, Slovaquie,Turkménistan,Etats-Unis, Cuba, République Dominicaine, Vietnam, Singapour, Australie,Qatar,Dubai,Sharjah, Liban, Egypte, Algérie, Tunisie,Maroc, Djibouti, Mali, Togo, Rwanda, Haïti… **Les objectifs:** – Réconcilier les élèves avec les mathématiques en général et la résolution de problèmes en particulier. Compétences centrées sur la compréhension et le choix de l’opération… – « Maths pour tous »: Énoncés avec difficulté croissante/Utilisation de la calculatrice/ Pas de phrase réponse/ Lexique imagé accompagnant les énoncés… – Créer un pont entre les cultures, autour d’une calculatrice… – Découvrir un pays, une région francophone du monde. – **Allier Semaine des maths et Semaine de la francophonie…** Si vous voulez vous joindre à nous ou avoir plus d’informations, il vous suffit de remplir « le google form » ci-dessous: [https://forms.gle/67Ai8DjoWYQPMxe9A](https://forms.gle/67Ai8DjoWYQPMxe9A)

Sur les rives du Danube

lycée voltaire al waab doha Doha



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T08:00:00 2022-03-07T16:30:00;2022-03-08T08:00:00 2022-03-08T16:00:00;2022-03-09T08:00:00 2022-03-09T16:30:00;2022-03-10T08:00:00 2022-03-10T16:00:00;2022-03-11T08:00:00 2022-03-11T16:00:00;2022-03-14T08:00:00 2022-03-14T16:30:00;2022-03-15T08:00:00 2022-03-15T16:00:00;2022-03-16T08:00:00 2022-03-16T16:30:00;2022-03-17T08:00:00 2022-03-17T16:00:00;2022-03-18T08:00:00 2022-03-18T16:30:00;2022-03-20T08:00:00 2022-03-20T16:30:00