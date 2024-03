UNE CABANE EN SAULE, ÇA VOUS BRANCHE ? Champougny, samedi 9 novembre 2024.

Samedi

La jolie cabane de saule créée par les enfants du Club Nature de Champougny il y a presque 10 ans

a besoin d’un petit rafraîchissement ! L’occasion pour ceux qui le souhaitent d’apprendre à construire un abri vivant, simple à mettre en place et à entretenir et qui sera du plus bel effet dans le jardin ! À vos sécateurs…

Infos Pratiques

Inscription obligatoire (limité à 30 pers.)

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription

Vêtements chauds conseillésTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09 14:30:00

fin : 2024-11-09 16:30:00

Champougny 55140 Meuse Grand Est lorraine_association_nature@yahoo.fr

