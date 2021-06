Une Bulle d’Art, en soutien au spectacle vivant Argenton-sur-Creuse, 26 juin 2021-26 juin 2021, Argenton-sur-Creuse.

Une Bulle d’Art, en soutien au spectacle vivant 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-26 22:00:00

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse

Argenton, le collectif Cultivons l’essentiel et l’école de musique Rose Féart vous offrent une Bulle d’Art. De la musique, du théâtre, des chansons et des suprises pour retrouver et faire vivre le spectacle vivant, pour profiter un peu de ce qui nous manque et pour recommencer à respirer. De petits groupes d’artistes se sont unis pour créer spécialement pour vous.

On n’oublie pas son masque qui reste nécessaire lorsque l’on risque de se retrouver dans des endroits où il y a du monde.

Une Bulle d’Art, en soutien au spectacle vivant

+33 2 54 01 11 57

Argenton, le collectif Cultivons l’essentiel et l’école de musique Rose Féart vous offrent une Bulle d’Art. De la musique, du théâtre, des chansons et des suprises pour retrouver et faire vivre le spectacle vivant, pour profiter un peu de ce qui nous manque et pour recommencer à respirer. De petits groupes d’artistes se sont unis pour créer spécialement pour vous.

On n’oublie pas son masque qui reste nécessaire lorsque l’on risque de se retrouver dans des endroits où il y a du monde.

©mairieArgentonsurCreuse

dernière mise à jour : 2021-06-19 par OT Vallée de la Creuse