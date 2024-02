Une brève histoire de l’écriture Salle Eugène Herzog Poligny, mardi 6 février 2024.

Dans le cadre de l’Université Ouverte, la salle Eugène Herzog accueille une conférence de Murielle FAUDOT, Ingénieur d’Etude, Docteur en Histoire à l’Université de Franche-Comté, sur le thème « Une brève histoire de l’écriture définition et premiers signes connus ».

La conférence permettra d’explorer les origines de l’écriture, des premiers signes graphiques aux alphabets occidentaux en passant par les hiéroglyphes et les idéogrammes. Elle donnera à voir une histoire des origines du livre et s’appuiera sur un large choix de documents dans l’histoire universelle de l’écriture et du livre.

Entrée gratuite.

Organisée par la ville de Poligny EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 18:30:00

fin : 2024-02-06

Salle Eugène Herzog 49 Grande Rue

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@ville-poligny.fr

