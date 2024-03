Une Bretagne vivante et colorée Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 20 novembre 2024.

Une Bretagne vivante et colorée Peintures de Jacques Tanguy 20 novembre – 1 décembre Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-20T15:00:00+01:00 – 2024-11-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-12-01T15:00:00+01:00 – 2024-12-01T18:00:00+01:00

Peintre coloriste breton, Jacques Tanguy aime exprimer les charmes de la Bretagne par la couleur. En plaçant ses couleurs comme il veut, il invente son propre univers coloré.

En bonus : Conférence «Maîtriser la couleur – une méthode simple et efficace»

Le 28 novembre à 17h à la bibliothèque le Blé en Herbe

sur réservation auprès de la bibliothèque.

Visite artistique le vendredi 22 novembre à 18h

Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 18h

et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

exposition peinture