Une bouturothèque à ma médiathèque Médiathèque Istres, mardi 2 avril 2024.

Mise en place d’un espace pour échanger des boutures dans les médiathèques d’Entressen Adultes, Fos-sur-Mer, Istres et Miramas.

Les usagers pourront déposer et prendre des boutures et des plants. Durant cette période, les bibliothécaires proposeront également des ateliers boutures et semis, un jeu de reconnaissance de graines et de devinettes.

Pour tout public .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-05-31

Médiathèque CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Une bouturothèque à ma médiathèque Istres a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme d’Istres