Une bouturothèque à la médiathèque!

Une bouturothèque à la médiathèque!, 5 mai 2022, . Une bouturothèque à la médiathèque!

2022-05-05 – 2022-07-07 Le principe est simple :

1. Ramenez plantes ou boutures (mises en terre, pas dans l’eau !).1 plant amené = 1 plant à emporter.

2. Remplissez l’étiquette qui indique le nom de la plante avec quelques conseils d’entretien pour son adoptant.e et fixez l’étiquette sur le pot. Des étiquettes sont à votre disposition si vous n’en avez pas.

3. Récupérez une plante ou une bouture.

4. Donnez-nous des nouvelles ! Envoyez-nous des photos de votre petite protégée dans son nouvel environnement !

mediatheque@redon-agglomeration.bzh Le principe est simple :

1. Ramenez plantes ou boutures (mises en terre, pas dans l’eau !).1 plant amené = 1 plant à emporter.

2. Remplissez l’étiquette qui indique le nom de la plante avec quelques conseils d’entretien pour son adoptant.e et fixez l’étiquette sur le pot. Des étiquettes sont à votre disposition si vous n’en avez pas.

3. Récupérez une plante ou une bouture.

4. Donnez-nous des nouvelles ! Envoyez-nous des photos de votre petite protégée dans son nouvel environnement !

mediatheque@redon-agglomeration.bzh dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville