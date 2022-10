Une bouteille à la mer Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 4e Arrondissement

Une bouteille à la mer Marseille 4e Arrondissement, 2 novembre 2022, Marseille 4e Arrondissement. Une bouteille à la mer

105 Avenue Des Chartreux Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux

2022-11-02 – 2022-11-05

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhne Marseille 4e Arrondissement EUR Cie des trois valises



Un jour une île disparaît sous les eaux. Seul survivant Néo un enfant qui devra entreprendre un long voyage à travers les océans pour découvrir les raisons de ce drame. Un jour une île disparaît sous les eaux. Seul survivant Néo… Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhne

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

Une bouteille à la mer Marseille 4e Arrondissement 2022-11-02 was last modified: by Une bouteille à la mer Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 2 novembre 2022 105 Avenue Des Chartreux Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne