Une bourse aux vélos pour fêter le début de l'été ! Marché Baudoyer Paris

Paris

Le dimanche 03 juillet 2022

de 09h00 à 18h30

. gratuit Prix de vente du vélo en adéquation avec son état.

La bourse aux vélos organisée par la Régie de Quartier Paris Centre est de retour. vente et achat de vélos, atelier de réparation, buvette, jeux concours … un moment convivial que nous avons hâte de partager avec vous ! Bonjour à toutes et à tous, Nous sommes la Régie de Quartier Paris Centre, association située dans le 3ème arrondissement de Paris avec pour double mission l’insertion par l’activité économique et la dynamisation du lien social. Nos actions tendent notamment vers l’amélioration du cadre de vie du quartier. Pour fêter l’arrivée de l’été et inciter à la pratique cycliste, la Régie de Quartier Paris Centre organise une grande bourse aux vélos avec le soutien de la Mairie de Paris Centre et l’Académie du Climat ! Après une précédente édition réussie, cet événement local et festif retrouve sa place, le dimanche 3 juillet prochain entre 9h et 18h30 sur la place Baudoyer. Cette année cela a encore plus de sens pour nous à la Régie comme nous portons le projet Territoire Zéro Déchet sur la rue du Vertbois. L’échange entre particuliers, la vente d’occasion et la réparation sont tout à fait dans l’esprit de réemploi et d’économie circulaire que nous voulons promouvoir. L’occasion rêvée de dénicher un beau deux-roues d’occasion à moindre coût et prêt à rouler. Alors rendez-vous à toutes et tous les amoureux de la petite reine, qui pourront venir vendre ou acheter un vélo d’occasion pour l’été. Au plaisir de vous voir, venez nombreux et nombreuses ! La Régie de Quartier Paris Centre Marché Baudoyer place baudoyer 75004 Paris Contact : https://fb.me/e/1SO2tuK4n 0142772220 liensocial@regiepariscentre.org https://www.facebook.com/regiedequartier.pariscentre/?ref=page_internal https://www.facebook.com/regiedequartier.pariscentre/?ref=page_internal

Régie de quartier Paris-Centre

