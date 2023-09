Une bonne bière Théâtre le Funambule montmartre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Une bonne bière Théâtre le Funambule montmartre Paris, 19 octobre 2023, Paris.

dimanche

de 16h00 à 17h20

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h20

.Public adultes. payant TARIFS REDUITS WEB EN VENTE SUR LE SITE DU THÉÂTRE Tarifs guichet :

plein tarif : 30 €/Tarif réduit* : 20 €/Tarif -26 ans : 10 €

*Demandeurs d’emploi, étudiants, intermittents, groupes +10 personnes, retraités Une comédie qui aborde sans concession les thèmes universels de la vie, la mort, la famille, et la pratique du vélo en milieu rural. Après s’être perdus de vue pendant plusieurs années,

quatre frères et soeur aux trajectoires et caractères très différents se

retrouvent dans leur maison d’enfance pour organiser les obsèques de celui qui

leur faisait office de père. Puisqu’ils n’ont pas vraiment de tristesse à partager,

autant se réunir joyeusement autour de cette bonne bière et se raconter leurs

Théâtre le Funambule montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris Contact : https://www.funambule-montmartre.com/une-bonne-biere +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com

Théâtre le Funambule montmartre Paris