UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE DANS UN ÉCRIN Saint-Martin-du-Limet Saint-Martin-du-Limet Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Martin-du-Limet

UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE DANS UN ÉCRIN Saint-Martin-du-Limet, 1 juin 2022, Saint-Martin-du-Limet. UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE DANS UN ÉCRIN Saint-Martin-du-Limet

2022-06-01 14:30:00 – 2022-06-01 17:30:00

Saint-Martin-du-Limet Mayenne Saint-Martin-du-Limet Une biodiversité remarquable dans un écrin.

Caché, ce petit écrin de verdure renferme une faune patrimoniale remarquable. Autour de cet étang se sont installées 2 libellules protégées.

Prévoir : chaussures de marche, appareil photo et jumelles. Rendez-vous à 14h30, plan d’eau de Saint-Martin-du-Limet.

Sortie gratuite, limitée à 15 personnes, sur inscription au 02 43 02 97 56 Tout au long de l’année, MNE vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la faune, la flore et les sites naturels du département. Une biodiversité remarquable dans un écrin.

Caché, ce petit écrin de verdure renferme une faune patrimoniale remarquable. Autour de cet étang se sont installées 2 libellules protégées.

Prévoir : chaussures de marche, appareil photo et jumelles. Rendez-vous à 14h30, plan d’eau de Saint-Martin-du-Limet.

Sortie gratuite, limitée à 15 personnes, sur inscription au 02 43 02 97 56 Saint-Martin-du-Limet

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Martin-du-Limet Autres Lieu Saint-Martin-du-Limet Adresse Ville Saint-Martin-du-Limet lieuville Saint-Martin-du-Limet Departement Mayenne

Saint-Martin-du-Limet Saint-Martin-du-Limet Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-du-limet/

UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE DANS UN ÉCRIN Saint-Martin-du-Limet 2022-06-01 was last modified: by UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE DANS UN ÉCRIN Saint-Martin-du-Limet Saint-Martin-du-Limet 1 juin 2022 mayenne Saint-Martin-du-Limet

Saint-Martin-du-Limet Mayenne