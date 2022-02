Une bibliothèque féministe – avec Agathe Le Taillandier Saint-Cyr-sur-Loire Saint-Cyr-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire Saint-Cyr-sur-Loire Agathe Le Taillandier est professeure de lettres agrégée et journaliste. Elle présentera son ouvrage « Une bibliothèque féministe » publié en 2021 aux éditions L’Iconoclaste. Elle interroge 18 femmes sur leur rapport intime à la littérature, avec singularité et profondeur. Elle leur donne la parole pour que chacune nous raconte le livre fondateur de leur parcours féministe.

Laure Adler parle de Marguerite Duras, Nina Bouraoui d’Annie Ernaux, Fatima Daas de Djaïli Amadou Amal, Marie Desplechin de Françoise d’Eaubonne, Adèle Haenel de Virginie Despentes, Titiou Lecoq de Simone de Beauvoir… Chacune se livre avec conviction et sincérité, donnant sa vision et ses propres clés de compréhension. Agathe Le Taillandier présentera son ouvrage « Une bibliothèque féministe » publié en 2021 aux éditions L’Iconoclaste.

