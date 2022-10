UNE BELLE INCONNUE Limoux Limoux Catégories d’évènement: Aude

Aude Limoux Mère célibataire en Seine-Saint-Denis, Hafsa nage tous les jours deux heures pour anesthésier sa rupture et se sentir à nouveau vivante. Un soir, à la piscine, elle rencontre par hasard Yaya, un adolescent sans-papiers fan de mythologie grecque. Au milieu de créatures fantastiques aussi réelles qu’eux, Hafsa et Yaya tissent une relation qui n’a pas encore de nom, une belle inconnue, qui, peu à peu, transforme radicalement Hafsa. administration@atpdelaude.fr +33 4 68 69 53 65 https://www.atpdelaude.com/ Limoux

