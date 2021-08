Une belle inconnue, de la compagnie Franchement tu Théâtre Massenet, 7 décembre 2021, Lille.

Théâtre Massenet, le mardi 7 décembre

**Mardi 7 décembre à 11h10** **Durée : 55 minutes** **Mythologie en banlieue** **Pour tout le monde dès 15 ans** **A la Salle des Fêtes de Fives** **91 rue de Lannoy – 59000 Lille** **Métro ligne 1 station Fives** Mère célibataire en Seine-Saint-Denis, Hafsa nage tous les jours pour anesthésier sa rupture et se sentir à nouveau vivante. Un soir, à la piscine, elle rencontre par hasard Yaya, un adolescent sans-papiers fan de mythologie grecque. Entre Hafsa et Yaya se tisse une relation qui n’a pas encore de nom, une belle inconnue, qui, peu à peu, transforme radicalement Hafsa. _Une Belle Inconnue_ est un conte de fée moderne, très librement adapté du voyage de Jason et des Argonautes : une histoire d’aujourd’hui, où l’amour, la maternité et la famille sont plus vastes, plus puissants et plus inattendus qu’on ne le prévoit. Qu’est-ce que c’est aimer ? Qu’est-ce que c’est accueillir ? Comment s’y prépare-t-on ? Comment cela nous décentre-t-il ? Nous bouleverse-t-il ? Distribution : Écriture, interviews et mise en scène : Nicolas Kerszenbaum ; Avec en alternance : Marion Bottolier et Eurydice El-Etr ; Création sonore : Guillaume Léglise Production : Théâtre de la Poudrerie de Sevran, Compagnie Franchement, tu Coproduction : La Manekine – Scène Intermédiaire des Hauts-de-France de Pont-Sainte-Maxence Soutiens : Amiens-Métropole, Département de l’Oise, Région Ile-de-France, Région Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France, Les Tréteaux de France – Centre Dramatique National

Dans le cadre de Théâtre Exchange, le Théâtre Massenet accueille le spectacle Une Belle Inconnue à la salle des Fêtes de Fives Mardi 7 Décembre à 11h10.

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille Lille Fives Nord



