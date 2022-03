Une belle Bourrine (initiales BB) Escalier du rire Albert Catégories d’évènement: Albert

Prenez un Ch’ti, ajoutez une Italienne, ça donne Elise : un mélange chelou comme une pizza hawaïenne, supplément maroilles et prosciutto. Conséquence ? Des personnages schizo mêlés à des confessions intimes (vous avez la réf ?), une énergie débordante saupoudrée d’une élégance brute de décoffrage. Bref, c’est le beau bordel (ah, ça aussi ça fait B.B). Note de l’artiste : “Je ne suis pas folle vous savez.”

16,50€

Un one-woman show proposé par l'Escalier du Rire d'Albert

