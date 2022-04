Une Ballade en Chansons Prayssac Prayssac Catégories d’évènement: Lot

Prayssac

Une Ballade en Chansons Prayssac, 1 mai 2022, Prayssac. Une Ballade en Chansons Rue de la République Espace Maurice Faure Prayssac

2022-05-01 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-01 20:00:00 20:00:00 Rue de la République Espace Maurice Faure

Prayssac Lot 9 EUR Inscriptions et règlements le vendredi 8 avril entre 10h et 11h30, à la salle de la mairie de Prayssac (10 € à l’entrée ou 9 € à l’inscription). Un spectacle de Jean-Pierre Staquet : répertoire de Clément Marot à Boris Vian. Inscriptions et règlements le vendredi 8 avril entre 10h et 11h30, à la salle de la mairie de Prayssac (10 € à l’entrée ou 9 € à l’inscription). Pixabay

Rue de la République Espace Maurice Faure Prayssac

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Prayssac Autres Lieu Prayssac Adresse Rue de la République Espace Maurice Faure Ville Prayssac lieuville Rue de la République Espace Maurice Faure Prayssac Departement Lot

Prayssac Prayssac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prayssac/

Une Ballade en Chansons Prayssac 2022-05-01 was last modified: by Une Ballade en Chansons Prayssac Prayssac 1 mai 2022 Lot Prayssac

Prayssac Lot