Une balade toute en Sagesse Le Breuil-en-Auge Le Breuil-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Le Breuil-en-Auge

Une balade toute en Sagesse Le Breuil-en-Auge, 4 juin 2022, Le Breuil-en-Auge. Une balade toute en Sagesse Le Breuil-en-Auge

2022-06-04 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-04

Le Breuil-en-Auge Calvados Le Breuil-en-Auge Au cours d’un circuit de 12km, vous rencontrerez quelques trésors de Terre d’Auge : vallées, châteaux, églises et paysages.

En fin de parcours, rencontre avec Nicolas, artisan brasseur de bière artisanale, Made in Normandie.

Une dégustation vous sera proposée.

Prévoir des chaussures de marche. Au cours d’un circuit de 12km, vous rencontrerez quelques trésors de Terre d’Auge : vallées, châteaux, églises et paysages.

En fin de parcours, rencontre avec Nicolas, artisan brasseur de bière artisanale, Made in Normandie.

Une dégustation vous… Au cours d’un circuit de 12km, vous rencontrerez quelques trésors de Terre d’Auge : vallées, châteaux, églises et paysages.

En fin de parcours, rencontre avec Nicolas, artisan brasseur de bière artisanale, Made in Normandie.

Une dégustation vous sera proposée.

Prévoir des chaussures de marche. Le Breuil-en-Auge

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Le Breuil-en-Auge Autres Lieu Le Breuil-en-Auge Adresse Ville Le Breuil-en-Auge lieuville Le Breuil-en-Auge Departement Calvados

Le Breuil-en-Auge Le Breuil-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-breuil-en-auge/

Une balade toute en Sagesse Le Breuil-en-Auge 2022-06-04 was last modified: by Une balade toute en Sagesse Le Breuil-en-Auge Le Breuil-en-Auge 4 juin 2022 Calvados Le Breuil-en-Auge

Le Breuil-en-Auge Calvados