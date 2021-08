Nantes Absence (L') - Café Loire-Atlantique, Nantes Une balade sonore et sensible au coeur du quartier de la Création Absence (L’) – Café Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Une balade sonore et sensible au coeur du quartier de la Création
Absence (L') – Café, 23 septembre 2021, Nantes.
2021-09-23
du 16 au 26 septembre 2021 de 9h à 18h

Horaire : 09:00 18:00

Gratuit : oui du 16 au 26 septembre 2021 de 9h à 18h La Samoa, fabrique urbaine et créative de l’Île de Nantes, et Akken, agence de production sonore, vous proposent une déambulation sonore et sensible dans le quartier de la création. Muni de votre smartphone et de votre casque (ou de vos écouteurs), vous êtes invités à battre le fameux pavé nantais pour mieux vous immerger dans l’intimité de cet espace urbain innovant, où se mêlent la grande Histoire et les petites histoires, où l’on rencontre Daniel, Ophélie ou Virginie, où le béton côtoie les herbes folles…Ce contenu, produit sous la forme d’une série de podcasts, est écoutable in situ mais aussi sur les Internets, depuis votre canapé ! Comment ça marche ? Positionnez-vous à côté du bar l’Absence, situé à côté de l’école d’Architecture.Munissez-vous de votre casque audio ou de vos écouteurs.Accédez à la page www.iledenantes.com/baladesonore et lancez un à un les 5 podcasts en vous laissant guider de lieux en lieux. Dans le cadre de Nantes Digital Week Absence (L’) – Café 6 Quai François Mitterrand (sur le parvis de l’ENSA – Ecole d’Archi) Île de Nantes Nantes

Absence (L') - Café
6 Quai François Mitterrand (sur le parvis de l'ENSA - Ecole d'Archi)
Nantes